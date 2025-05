Marco Maccarini | A piedi in cerca di me stesso perdersi è la libertà assoluta La notorietà? Non mi manca In tv l’unica che mi stregò fu Alanis Morissette

Milano – Quello coi dread. Lunghi e biondi. Che ci impazzivano tutte le amiche. MarcoMaccarini, fra gli uomini più invidiati del pianeta. Almeno a inizio millennio. Che ognuno ha il suo inferno, d’accordo. Ma lavorare per Mtv dalle spiagge di Ibiza non sembra fra i destini peggiori. Ai suoi piedi le folle di Trl e Festivalbar. Poi sono cambiate le priorità. Ed é diventata fondamentale un’attività antica, solitaria, spirituale: camminare. Tanto da scrivere sull’argomento “Un decimo di te“, in uscita per Limina e sabato ospite al Salone del Libro. Sempre che arrivi in tempo. Visto che a Torino ha deciso di andarci a piedi. Marco, a che punto è? “Sto uscendo adesso da Milano. Vedo in lontananza degli orribili casermoni, non sono nella tundra. Anche se il mio sogno è quello un giorno di viaggiare vuoto di ogni cosa, senza neanche sapere dove andare. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marco Maccarini: “A piedi in cerca di me stesso, perdersi è la libertà assoluta. La notorietà? Non mi manca. In tv l’unica che mi stregò fu Alanis Morissette”

