Manovra shock della moto della polizia alla Liegi-Bastogne-Liegi junior | taglia la strada ai ciclisti

Inqualificabile episodio sul traguardo dellaLiegi-Bastogne-Liegi jr quando una motodellapolizia ha tagliato la strada ai ciclisti lanciati nello sprint. "Abbiamo già fatto esposto all'UCI" ha dichiarato il team del corridore che per evitare l'impatto ha perso la corsa. 🔗Leggi su Fanpage.it

