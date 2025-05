Malviventi in un esercizio commerciale Furto da 30 000 euro

La scorsa notte, a Ripi, ignoti sono entrati in un deposito di eserciziocommerciale forzando una porta. I Malviventi hanno asportato merce per un valore commerciale di circa 30.000 euro. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Ripi e della sezione operativa della compagnia di Frosinone per. 🔗Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Malviventi in un esercizio commerciale. Furto da 30.000 euro

Tempo di lettura: < 1 minutoAmara sorpresa questa mattina per il titolare di un esercizio commerciale di via dei Longobardi, a Benevento, che si è accorto nel riaprire il punto vendita che qualcosa non andava.Malviventi, infatti, forzato un ingresso laterale della struttura, erano penetrati nel corso della notte all’interno ed hanno portato via da due registratori di cassa denaro contante e quindi si erano dati alla fuga. 🔗anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte appena trascorsa, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori, la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno ha tratto in arresto, in flagranza, per il reato di tentato furto pluriaggravato, L.E.M., classe 1995, pluripregiudicato, residente a Salerno, in quanto il predetto, dopo essersi introdotto con la forza nel dehor del bar Mood, ubicato in Via Trento, a Salerno, ha scassinato la porta di ingresso del locale, con l’intento di impossessarsi di denaro contante e altri beni. 🔗anteprima24.it

Forlimpopoli, 28 febbraio 2025 – Un uomo arrestato per furto aggravato e due persone denunciate. Questo il bilancio dell'attività svolta nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Meldola, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Forlimpopoli. A finire in manette un uomo sorpreso all’interno di un centro commerciale di Forlimpopoli a rubare prodotti confezionati e capi di abbigliamento dopo averli privati del dispositivo antitaccheggio. 🔗ilrestodelcarlino.it

