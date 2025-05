Maltempo un albero lo travolge | la morte in un attimo

Una passeggiata, forse un’abitudine, forse un momento di pace cercata tra le fronde. Ma il cielo, quel giorno, aveva altri piani. Le nuvole hanno inghiottito il sole con violenza improvvisa, e in pochi minuti il silenzio del Carseolano si è trasformato in frastuono. Raffiche furiose, pioggia battente e il suono cupo del legno che si spezza.Nel cuore della tempesta, un uomo solo. Il tempo di alzare lo sguardo, forse di rendersi conto del pericolo in arrivo, e poi l’impatto. Un grande albero, sradicato dalla furia del vento, si è abbattuto proprio nello spazio dove si trovava Ferdinando Santese, 73 anni, residente della zona.I soccorsi non hanno potuto salvarloL’intervento dei soccorsi è stato tempestivo ma inutile. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e un’equipe del 118. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo, un albero lo travolge: la morte in un attimo

