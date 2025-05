Malore improvviso mentre pedala | muore in paese a soli 50 anni

Un tranquillo sabato pomeriggio è stato segnato da una tragica fatalità lungo la pista ciclabile di via Milano a Orzinuovi, nei pressi del ponte sul fiume Oglio. Un uomo di 50 anni ha perso la vita mentre stava pedalando, vittima di un malore improvviso che non gli ha dato scampo. Erano circa le 17, quando alcuni...

Un sabato pomeriggio si è trasformato in tragedia lungo la pista ciclabile di via Milano a Orzinuovi, all'altezza del ponte sul fiume Oglio. Un uomo di 50 anni è morto improvvisamente mentre stava pedalando, colto da un Malore che non gli ha lasciato scampo.Erano circa le 17, quando alcuni. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Malore improvviso mentre pedala: muore in paese a soli 50 anni

Malore improvviso mentre pedala: muore in paese a soli 50 anni - Un sabato pomeriggio si è trasformato in tragedia lungo la pista ciclabile di via Milano a Orzinuovi, all'altezza del ponte sul fiume Oglio. Un uomo di 50 anni è morto improvvisamente mentre stava pedalando, colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.Erano circa le 17, quando alcuni... 🔗Leggi su bresciatoday.it

Malore improvviso mentre è in vacanza, è gravissima in ospedale - È ricoverata in ospedale in gravissime condizioni – non è ancora stata dichiarata fuori pericolo – la turista tedesca che mercoledì mattina è stata colta da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava in vacanza a Castellaro Lagusello, frazione di Monzambano, ospite di un bed&breakfast... 🔗Leggi su bresciatoday.it

Bari, Erasmo Larato morto a 29 anni per malore improvviso mentre faceva jogging, crollato a terra sull'asfalto - Stava correndo quando ha avuto un malore improvviso e si è accasciato a terra a Erasmo Larato è morto a 29 anni per un malore improvviso mentre faceva jogging a Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Il giovane si è sentito male mentre correva e si è accasciato sull'asfalto. A nulla sono v 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Malore fatale durante una pedalata in collina: perde la vita il fotografo 50enne Gianluca Menti - VALDAGNO (VI) - Gianluca Menti, noto fotografo e appassionato di natura, è venuto a mancare improvvisamente all’età di 50 anni durante una gita in bicicletta sulle colline di Brogliano. La sua morte, ... 🔗nordest24.it

Ciclista 50enne muore colto da malore mentre corre per il 1° Maggio - Ciclista 50enne muore colto da malore mentre corre per il 1° Maggio. La tragedia è avvenuta nel Barese, sulla strada provinciale tra Adelfia ... 🔗linserto.it

Malore in bici: arriva l’eliambulanza - Un malore improvviso, forse una crisi epilettica ... La crisi sarebbe iniziata mentre il 64enne era in sella e proseguita anche a terra. Due ambulanze sono intervenute: una, di ritorno da Pesaro ... 🔗ilrestodelcarlino.it