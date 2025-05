Malore fatale a 47 anni muore volontaria della Pubblica assistenza

Zignago (La Spezia), 10 maggio 2025 – Aveva comprato una composizione floreale da regalare alla madre in occasione della festa della mamma. Poi la cena nella casa di Debbio col marito e il figlio di 14 anni: nulla che facesse presagire il Malore che di lì a poco si è portato via Marica De Nevi, 47 anni, gettando nello sconforto la famiglia e tutta la comunità di Zignago. Una morte improvvisa, assurda, sotto lo sguardo del figlio e fra le braccia del marito che è stato il primo a tentare di rianimarla. Dopo cena era uscito fuori per fumare una sigaretta, ma di lì a poco è stato richiamato da un tonfo sordo, quando è rientrato in casa ha visto la moglie esanime a terra. Ha subito chiesto l’intervento del 118, per poi iniziare le manovre di rianimazione imparate nella sua attività di volontario dellaPubblicaassistenza di Zignago, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Malore fatale a 47 anni, muore volontaria della Pubblica assistenza

