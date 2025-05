Magic | The Gathering X Final Fantasy ecco i dettagli e le informazioni sulla collaborazione

Il 2025 segna un punto di svolta storico per Magic: The Gathering, con l’uscita dell’espansione dedicata a FinalFantasy, il celebre franchise RPG di Square Enix. Questo set non è solo un omaggio visivo e narrativo: è la prima espansione Universes Beyond ad entrare nel formato Standard, integrandosi pienamente nel cuore competitivo del gioco. Un matrimonio tra due leggende, Magic e FinalFantasy, che promette emozioni forti e una nuova frontiera per il deckbuilding.Grazie a Gizmodo scopriamo che il progetto ha richiesto cinque anni di lavoro congiunto, durante i quali team creativi da entrambe le aziende hanno viaggiato, fatto test, e condiviso la loro passione. Il risultato è un set curato nei minimi dettagli, con centinaia di carte ispirate a tutti i capitoli principali della saga – da FinalFantasy I fino al recente XVI – evitando però di includere contenuti da spin-off come Tactics o Dirge of Cerberus. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Magic: The Gathering X Final Fantasy, ecco i dettagli e le informazioni sulla collaborazione

