Macron Starmer e Merz a Kiev l’ultimatum a Putin con l’ok di Trump | Cessate il fuoco di 30 giorni subito Il Cremlino | Valuteremo

Un Cessate il fuoco «incondizionato» di 30 giorni, o la Russia sarà colpita da con una pioggia di «nuove massicce sanzioni economiche» e l’Ucraina rifornita di sempre più armi. È la posizione congiunta espressa oggi a Kiev da Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk. I quattro leader europei, alfieri dei cosiddetti «volenterosi», si sono recati oggi insieme in Ucraina per ribadire il loro sostegno al Paese guidato da Volodymyr Zelensky, ma anche per avanzare una nuova, forse ultima, proposta al Cremlino per uscire dall’impasse della guerra. La tregua, hanno specificato i quattro leader dopo aver concordato la linea al telefono con Donald Trump, deve scattare nell’arco delle «prossime ore e giorni», da lunedì 12 maggio. Prendere o lasciare, è il messaggio a Vladimir Putin all’indomani della trionfale parata militare andata in scena sulla Piazza Rossa di Mosca per celebrare l’80esimo anniversario della vittoria sui nazisti e la fine della Seconda guerra mondiale. 🔗Leggi su Open.online

