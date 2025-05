Macron avverte la Russia | sanzioni massicce se violato il cessate il fuoco in Ucraina

Il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che la Russia dovrà affrontare "massicce" sanzioni coordinate da Europa e Stati Uniti se violerà il cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina proposto dagli alleati occidentali di Kiev."In caso di violazione di questo cessate il fuoco, abbiamo concordato che saranno preparate e coordinate sanzionimassicce tra europei e americani", ha dichiarato Macron in una conferenza stampa a Kiev. Gli Stati Uniti monitoreranno il cessate il fuoco, ha aggiunto. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron avverte la Russia: sanzioni massicce se violato il cessate il fuoco in Ucraina

