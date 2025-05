l ultimo congresso il pkk verso lo scioglimento

Lega, al via congresso a Firenze, Salvini verso nomina segretario per la terza volta: "Sui dazi dialogo con gli Usa, stop politiche suicide Ue" - DIRETTA - L’attuale leader è il candidato unico alla segreteria. In arrivo il nuovo statuto: 4 vice, in pole Vannacci Al via il congresso della Lega a Firenze.