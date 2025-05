Luis Enrique | Inter abituata a giocare finali ma noi meritiamo di vincere | il club aspetta da tanto tempo

Il sogno Triplete, per qualcuno, è ancora vivo. La Ligue 1 per il Paris Saint Germain è in cassaforte ormai da tempo, con il club francese guidato da LuisEnrique che per coronare la stagione perfetta dovrà imporre serate dolorose a Reims e Inter per la conquista rispettivamente della Coppa di Francia e della Champions League, la cui finale di quest’ultima è prevista il 31 Maggio a Monaco di Baviera.La conferenza stampa di Luis HEnriqueIl tecnico spagnolo, che ha già nel suo palmares una coppa dalle grandi orecchie vinta con il Barcellona nel 2015, ha rilasciato un’Intervista presso la TV ufficiale del club parigino – PSG TV – durante la quale si è parlato proprio delle ultime uscite stagionali del Paris, ripartendo da quanto già fatto di buono durante l’anno: “Innanzitutto siamo molto orgogliosi del percorso fatto. 🔗Ilnerazzurro.it

