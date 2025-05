Lui le sfregia il volto con un bicchiere e tre anni dopo lei si vendica a coltellate | arrestata

Una donna di 31 anni è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Chivasso, in provincia di Torino, per tentato omicidio. Ha colpito al volto con un coltello un conoscente che, tre anni fa, a sua volta le aveva sfregiato il viso con un bicchiere. È successo a Montanaro, all'ingresso. 🔗Today.it © Today.it - Lui le sfregia il volto con un bicchiere e tre anni dopo lei si vendica a coltellate: arrestata

