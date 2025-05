Lucio Corsi all’Eurovision di Basilea | un messaggio chiaro attraverso la musica

LucioCorsi, il talentuoso cantautore italiano, si prepara a salire sul palco dell’Eurovision Song Contest di Basilea con un’innovativa proposta: l’utilizzo dei sottotitoli per trasmettere in modo chiaro il messaggio della sua canzone. Questa scelta mira a rendere più accessibile il significato delle parole e l’idea alla base del suo brano, un’iniziativa che riflette la sua attenzione per i dettagli e l’importanza della comunicazione nella musica.Un approccio incentrato sulle paroleCorsi ha condiviso le sue intenzioni giovedì, sottolineando che l’approccio con cui desidera affrontare questa esperienza è simile a quello utilizzato durante il Festival di Sanremo, dove ha ottenuto grande attenzione con il suo brano “Volevo essere un duro”. “Porterò quella canzone, incentrando il discorso sulle parole, sulla musica, sugli strumenti”, ha spiegato il cantautore, evidenziando il suo desiderio di concentrarsi sull’essenza del suo lavoro. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Lucio Corsi all’Eurovision di Basilea: un messaggio chiaro attraverso la musica

Lucio Corsi, il cantautore arrivato secondo nella 75esima edizione del Festival di Sanremo, a rappresentare l'Italia alla 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma a Basilea nel maggio 2025. La decisione è stata annunciata ufficialmente dalla Rai, dopo che il vincitore del Festival, Olly, aveva espresso la necessità di prendersi del tempo per riflettere sull'eventuale partecipazione alla competizione internazionale.

