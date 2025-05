Luci spente a San Siro Niente panico

Vediamola così: le Lucispente dal Bologna a San Siro possono essere lo schiaffo giusto al momento giusto. Certo, costosetta come lezione. Perché i tre punti con cui il Milan non cambia di una virgola la sua stagione, avrebbero cambiato eccome la posizione dei rossoblù nella volata Champions, complici gli scontri diretti Lazio-Juventus e Atalanta-Roma. E invece adesso Italiano rischia di subire persino il sorpasso della Fiorentina, prossima avversaria in campionato. Calma e gesso. Anche se di gesso ci restano Lucumi e compagni nell’ultima, inspiegabile mezz’ora che rianima un Diavolo ai limiti dell’accidia e punisce un Bologna a tratti quasi superbo. E’ un inedito questo, per una squadra sempre brava nella lettura delle partite. Lo ammette Lollo De Silvestri, uno che non parla mai a caso. E allora pesa tanto quel suo “può darsi” alla domanda sull’atteggiamento poco attento del Bologna dopo il vantaggio. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luci spente a San Siro. Niente panico

Telescopi, luci spente e occhi puntati verso le stelle. A San Giovanni va in scena "M'illumino di Meno" - Vita ed evoluzione delle stelle dell'universo. È stato questo il fulcro dell'evento "M'illumino di meno", tenutosi domenica 16 febbraio a San Giovanni in Marignano presso la Casa della cultura, curato dall'associazione astronomica del Rubicone

Le luci di San Siro manifestano la grandezza dell'Inter: esito scontato, ora la semifinale Scudetto con l'Atalanta - La grandezza dell`Inter si manifesta non tanto nell`agevole vittoria, quanto in una sensazione: l`apparente fastidio per dover giocare una partita

