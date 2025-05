Luca Nardi cede in due set ad Alex de Minaur nel 2 turno degli Internazionali d’Italia

Ci ha provato LucaNardi (n.95 del ranking) a contrastare l’australiano Alex de Minaur (n.8 del mondo). Il pesarese ha lottato quasi 2 ore di gioco contro l’aussie, ma poi ha dovuto cedere col punteggio di 6-4 7-5 nel 2° turnodegliInternazionalid’Italia a Roma. Una partita che si è risolta sui dettagli in favore di de Minaur, che ha fatto la differenza con la capacità di giocare con attenzione tutti i punti. Sarà quindi l’australiano ad affrontare il boliviano Dellien (lucky loser) nel 3° round.Nel primo set, dopo una fase iniziale di studio, de Minaur usa l’arma della profondità, sfruttando in particolare la diagonale di rovescio. In questo modo va avanti di un break nel quarto game. Nardi però recupera in maniera brillante nel settimo game, strappando a zero il servizio all’australiano. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luca Nardi cede in due set ad Alex de Minaur nel 2° turno degli Internazionali d’Italia

