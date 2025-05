L' orgoglio per Leone XIV tra i fedeli nella cattedrale di Chicago

Chicago, 9 mag. (askanews) - La gente di Chicago si è ritrovata per una messa speciale nellacattedrale del Santo Nome dopo l'elezione del primo Papa degli Stati Uniti, Leone XIV, originario di Chicago. "Penso che la cosa più entusiasmante, gente, è che è di Chicago. Come ha detto il vescovo, sebbene sia di Chicago, è il Papa universale per il mondo intero. Ma diciamocelo, penso che siamo tutti molto orgogliosi che uno di noi sia ora Papa Leone XIV di Chicago", ha spiegato padre Gregory Sakowicz, rettore della cattedrale."Capisco perché i cardinali lo abbiano eletto, perché lo conoscevano bene, ha un grande rispetto; e ha un legame profondo con gli Stati Uniti, i suoi anni in Perù, i suoi anni a Roma. È davvero un Santo Padre globale, non locale, ma è davvero globale sotto molti, molti aspetti", ha concluso il sacerdote. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'orgoglio per Leone XIV tra i fedeli nella cattedrale di Chicago

«Habemus Papam». Il momento dell’annuncio di Prevost / Leone XIV e la sorpresa dei fedeli a San Pietro – Il video - Accolto da un’ovazione fragorosa, il cardinale protodiacono Dominique Mamberti si è affacciato questa sera pochi minuti dopo le 19 alla Loggia delle Benedizioni in Piazza San Pietro e ha annunciato solennemente: «Annuntio vobis gaudium magnum: ...

La voce dei fedeli “Papa Leone XIV continui sulla linea di Francesco” - ROMA (ITALPRESS) – In una piazza San Pietro gremita da migliaia di fedeli, la voce di alcuni di loro dopo la prima benedizione Urbi et Orbi del nuovo Papa Leone XVI, lo statunitense Robert Francis Prevost.

L'intervista al fratello di Leone XIV: “Orgoglio e incredulità. Sarà un secondo Papa Francesco” - Il fratello di Papa Leone XIV, John Prevost, intervistato da Ap nella sua casa di New Lenox, in Illinois, è sicuro che il nuovo Pontefice sarà “un secondo Papa Francesco”.

“Il Papa è Chiclayo”, la reazione dei fedeli nella diocesi in Perù cara a Leone XIV - L’agenzia Afp ha raccolto le prime reazioni nella cittadina del nord del Paese citata nella prima Urbi et Orbi ... 🔗repubblica.it

Le voci di fedeli e curiosi dopo l'elezione di Papa Leone XIV: "Speriamo porti speranza per la pace" - Ecco le opinioni di fedeli e curiosi all'indomani dell'elezione di Papa Leone XIV. "Ha scelto il nome di Leone XIV - dice un frate - penso che seguirà le orme del predecessore Leone XIII, riformando i ... 🔗ilgiornale.it