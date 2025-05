Lojudice conosce da tempo Papa Leone XIV | Incontri al dicastero dei vescovi ‘Che bella Siena’ le sue parole

Siena, 10 maggio 2025 – Si conoscevano ormai da tempo il cardinale Augusto Paolo Lojudice e il nuovo PapaLeone XIV. Si erano incontrati perché Papa Francesco aveva assegnato il pastore della chiesa senese al dicastero dei vescovi. “Le riunioni si tengono due volte al mese, anche tre. A questo consesso, dopo un po’ di tempo – spiega Lojudice – arrivò anche Robert Prevost che era ancora vescovo della sua diocesi in Perù. Questo ci ha consentito di conoscerci in quelle occasioni, un po’ come con gli altri. Poi due anni fa venne nominato prefetto. E’ continuato questo contatto. Ho notato da subito la sua affabilità, la sua delicatezza. La moderazione nei toni, nell’atteggiamento, nei saluti”. Poi svela un retroscena. “Prima di Natale e di Pasqua di solito porto per accompagnare la pausa caffè dei dolcetti senesi che tutti attendono ormai quasi stabilmente. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Lojudice conosce da tempo Papa Leone XIV: “Incontri al dicastero dei vescovi. ‘Che bella Siena’, le sue parole”

