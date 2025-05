Lodi pet therapy dietro le sbarre | i detenuti della Cagnola si prenderanno cura di due gatti

Lodi – La Casa Circondariale di Lodi ha presentato ieri due nuovi progetti che prenderanno il via dalla collaborazione con il dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università Statale di Milano, grazie alla dottoressa Michela Miniero, direttrice del dipartimento, e alla dottoressa Simona Cannas e che mirano a portare profondi cambiamenti tra i detenuti. Partner dell’iniziativa sarà l’associazione WeAnimal, che da anni impiega professionisti ed esperti per fornire supporto e formazione negli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), meglio conosciuti come “pet therapy”.In via Cagnola al numero due arriveranno due nuovi ospiti, due gatti del Parco Canile e gattile di Milano, protagonisti insieme ai detenuti del progetto “Gattabuia”. L’obiettivo sarà quello di “far entrare la speranza dalle feritoie – ha dichiarato Annalaura Confuorto, direttrice del carcere di Lodi -. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, pet therapy dietro le sbarre: i detenuti della Cagnola si prenderanno cura di due gatti

