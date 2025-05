Locatelli | Usciamo con un solo punto ma con la consapevolezza di essere squadra Il messaggio social dopo Lazio Juve infiamma i tifosi – FOTO

Locatelli , il messaggio social dopo Lazio Juve infiamma i tifosi bianconeri: cosa ha scritto il capitano – FOTO dopo Lazio – Juve , il capitano dei bianconeri Manuel Locatelli ha scritto ai tifosi . Il centrocampista carica l’ambiente verso l’obiettivo Champions League. Questo il suo messaggio social . Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) Locatelli – «Partita intensa, su un campo difficile. Usciamo con un solo punto , ma con la consapevolezza di essere squadra . Due partite, un solo obiettivo: andiamo a prendercelo, insieme. Fino alla Fine». .com 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nicola Cagliari: «Usciamo da queste tre partite con la consapevolezza di essere competitivi» - Le parole di Davide Nicola, tecnico del Cagliari, in conferenza stampa dopo la sconfitta subita dai rossoblù contro il Bologna Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Cagliari contro il Bologna. Di seguito le parole del tecnico rossoblù. PARTITA – «Alle volte siamo troppo puliti, troppo precisi quando invece contro squadre […] 🔗 Leggi su calcionews24.com

A Canegrate la nuova panchina blu: simbolo di consapevolezza sull’autismo e punto di incontro tra storie - Canegrate (Milano) – Un pomeriggio incantato in piazza della Pace dove l’arte, la sensibilità e la bellezza dell’inclusione si sono fuse in un evento. Al centro della scena, la nuova panchina blu: simbolo di consapevolezza sull’autismo ma anche punto d’incontro tra storie che invitano a vedere il mondo da nuove prospettive. Frutto di un progetto di riqualificazione urbana ideato dal gruppo Gli Spaesati con i ragazzi de Il Caleidoscopio, Cooperativa La Ruota, la panchina è stata inaugurata alla presenza dell’assessore Franca Meraviglia, del consigliere delegato alle Politiche giovanili ... 🔗 Leggi su ilgiorno.it

Roma Juve 1-1: partita combattuta e un punto a testa per entrambe le squadre, Shomurodov risponde a Locatelli - Allo stadio Olimpicco il match valido per la 31ª giornata di Serie A tra Roma Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Roma Juve, valevole per la 31ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. SEGUI LA DIRETTA DI ROMA JUVE SU JUVENTUSNEWS24.COM ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, […] 🔗Leggi su calcionews24.com