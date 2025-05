LIVE Venezia-Schio 33-35 A1 basket femminile 2025 in DIRETTA | in scena il terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE46-39 Cubaj dalla media! Arriva il timeout di Schio, Dikaioulakos deve fermare il match con 5’35” a fine terzoquarto per ragionarci su.44-39 Si è accesa Matilde Villa, e da tre colpisce ancora, il che può essere un notevole boost per la Reyer.41-39 Sottana ci mette del suo per tenere vicina Schio.41-37 Villa in fadeaway con il primo canestro della sua partita, che vale il +4 Venezia.39-37 Risposta da tre di Kuier, 19 per lei!36-37 Che forzatura di Salaun! Al limite dei 24, dai sei metri e con la difesa forte di Smalls.36-35 Tripla di Smalls ed è subito sorpasso Venezia!21:31 Inizia il terzoquarto.21:28 Ultimi minuti prima della ripresa del gioco.21:25 Rientrano in campo le due squadre per svolgere il riscaldamento pre-terzoquarto.21:22 Diametralmente opposte le situazioni legate al contributo di campo e panchina nelle due squadre: per Venezia, a parte i 16 di Kuier, insolitamente solo 3 di Smalls dal quintetto e poi tutto il resto del contributo arriva da chi è entrata dopo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Schio 33-35, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: in scena il terzo quarto

