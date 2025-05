LIVE Radnicki-Pro Recco 6-7 EuroCup 2025 in DIRETTA | Condemi trova la porta dalla distanza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE7.55 Inizia il terzo quarto, palla per Francesco Condemi.0.00 Finisce il secondo quarto, Radnicki-Pro Recco 6-7.1.35 Goooooooooool, Iocchi Gratta, la Pro Recco è avanti per la prima volta, Radnicki-Pro Recco 6-7.2.13 GOOOOOOOL, Condemi con una bordata sul secondo palo rimette tutto in parità, Radnicki-Pro Recco 6-6.3.24 Fondelli prova il tiro, Filipovic risponde presente.4.35 Gooooooooooooool, Iocchi Gratta, rete importantissima in superiorità numerica, Radnicki-Pro Recco 6-5.6.14 Gooooooooooooooool, Echenique di rabbia riapre la partita, Radnicki-Pro Recco 6-4.6.39 Gol di Rasovic, difesa del Pro Recco che non riesce a difendersi con ordine, Radnicki-Pro Recco 6-3.7.14 Goooooooool, Fondelli accorcia le distanze, Radnicki-Pro Recco 5-3.7.37 Gol di Pijetlovic, sorpreso Marco Del Lungo, Radnicki-Pro Recco 5-2. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Radnicki-Pro Recco 6-7 EuroCup 2025 in DIRETTA: Condemi trova la porta dalla distanza!

LIVE Venezia-Schio 67-57, A1 basket femminile in DIRETTA: la Reyer vince gara-3 e prova a riaprire la serie! Santucci e Cubaj protagoniste assolute - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE22:12 Dopo una partita equilibrata per 35?, l’Umana prende il largo nei minuti decisivi e prova a riaprire la serie rimandando il verdetto per lo scudetto. Si ritorna in campo sempre al Taliercio di Mestre (Venezia) sabato sera alle ore 20:30.Finisce qui! L?Umana Reyer Venezia vince gara-3 col punteggio di 67-57 ed allunga la serie scudetto!67-57 Un altro libero realizzato dalla pivot italo-albanese. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Brescia-Pro Recco 12-10, A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA: i padroni di casa vincono la prima gara della finale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE21.21 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!21.19 Brescia che riesce a vincere in casa la prima partita della finale, settimana prossima, venerdì seconda gara in casa della Pro Recco. Da segnalare le prestazioni di Balzarini e Gianazza davvero fenomenali in questo match.Finisce la partita, Brescia-Pro Recco 12-10. Brescia vince gara-1 di finale. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Brescia-Pro Recco 9-8, A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE7.12 Goooooooooool, Younger, minimo vantaggio bresciano, Brescia-Pro Recco 9-8.7.55 Inizia l’ultimo quarto della partita, palla per il Brescia.Finisce il terzo quarto, Brescia-Pro Recco 9-7.0.04 Gooooooooooool, Di Fulvio accorcia ancora il risultato, Brescia-Pro Recco 9-7.0.24 Gooooooooooooool, Balzarini anticipa i tempi di conclusione, Brescia-Pro Recco 9-6. 🔗Leggi su oasport.it

