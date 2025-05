LIVE Radnicki-Pro Recco 6-4 EuroCup 2025 in DIRETTA | rete di Fondelli!

6.14 Gooooooooooooooool, Echenique di rabbia riapre la partita, Radnicki-Pro Recco 6-4.6.39 Gol di Rasovic, difesa del Pro Recco che non riesce a difendersi con ordine, Radnicki-Pro Recco 6-3.7.14 Goooooooool, Fondelli accorcia le distanze, Radnicki-Pro Recco 5-3.7.37 Gol di Pijetlovic, sorpreso Marco Del Lungo, Radnicki-Pro Recco 5-2.7.55 Inizia il secondo quarto, palla al Radnicki.Finisce il primo quarto, Radnicki-Pro Recco 4-2.0.07 rete di Dusan Vasic, doppia espulsione di Echenique e Hallock, Radnicki-Pro Recco 4-2.1.03 Gol di Petar Jaksic che approfitta dell'espulsione di Cannella, Radnicki-Pro Recco 3-2.1.59 Goooooooooool, Di Fulvio, superiorità numerica sfruttata, Radnicki-Pro Recco 2-2.2.20 Gara che vive la sua fase più fallosa.

