LIVE Radnicki-Pro Recco 2-0 EuroCup 2025 in DIRETTA | raddoppia Dadvani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE3.40 Rete di Dadvani che brucia Del Lungo sul primo palo, Radnicki-Pro Recco 2-0.4.05 Parata di Filipovic su Di Fulvio.5.25 Pro Recco che soffre la grande aggressività dei padroni di casa.6.15 Rete di Nikola Jaksic su rigore, Radnicki-Pro Recco 1-0.6.31 Grande parata di Del Lungo.7.01 Condemi non trova la porta da buona posizione.7.55? Inizia il primo quarto! Vasic vince il primo possesso.20.57 Inno della competizione in corso.20.54 Il ritorno è previsto per sabato 24 maggio al Comunale di Sori.20.49 La squadra del SPD Radnicki: Filipovic, Rasovic, Jankovic, Dadvani, Pijetlovic, Drasovic, Jaksic, Vasic, Vapenski, Jaksic, Murisic, Todorovski.20.44 Ecco la rosa di Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio, Durik, Cannella, Younger, Fondelli, Presciutti, Echenique, Iocchi Gratta, Vujosevic, Condemi, Hallock e Negri. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Radnicki-Pro Recco 2-0, EuroCup 2025 in DIRETTA: raddoppia Dadvani

