LIVE Paolini-Jabeur WTA Roma 2025 in DIRETTA | sul cornicione Iga Swiatek si allunga l’attesa per l’azzurra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE14:23 Swiatek sotto 6-1, 0-1 contro Collins, poi Jasmine Paolini! Sensazione che manchi ancora molto all’azzurra!13:15 Berrettini b. Fearnley 6-4, 7-6! Adesso Swiatek-Collins e poi Paolini!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTALIVE della sfida di 3° turno del WTA 1000 di Roma2025 tra Jasmine Paolini e Ons Jabeur, che vale un posto in ottavi di finale agli Internazionali d’Italia contro Ostapenko o Siegemund!Le due si ritrovano dopo il match di Miami, che si era concluso conseguentemente all’infortunio della giocatrice tunisina accorso nel corso del primo parziale. Jabeur, che ha altresì vinto per ritiro il suo match d’esordio qui al Foro Italico contro l’ex campionessa di Wimbledon Petra Kvitova. Tornata nel circuito dopo la lunga assenza a Madrid, ha perso subito dalla giapponese Uchijima. 🔗Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jabeur, WTA Roma 2025 in DIRETTA: sul cornicione Iga Swiatek, si allunga l’attesa per l’azzurra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE0-30 SUPER sventaglio vincente dopo la risposta profondissima di rovescio!!!0-15 NOOO! Il numero di Grant con la smorzata!5-3 Alza di dritto dopo il servizio Grant, lo scambio si allunga, l’azzurra vince un punto veramente pesante di sofferenza e con un gran recupero in corsa di rovescio in cross!A-40 PRIMA VINCENTE DA CAMPIONESSA!40-40 Come ha giocato! Rovescio dal centro dopo il servizio per nulla facile, poi coppia di dritti paurosi a tornare pari!40-A Prende il comando con il dritto Ruzic. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE3-2 In rete il dritto lungoriga di Ruzic. messa in difficoltà dalla pesantezza della palla di Grant! BREAK!30-40 Alza candelotti difensivi l’azzurra, alla fine sbaglia la chiusura al volo Ruzic. Regalo e palla bresk!30-30 Purtroppo non passa la risposta aggressiva di rovescio di Grant.15-30 Gratuito di dritto dopo il servizio Ruzic.15-15 Altro grande punto di Grant, la palla corta era ottima e la chiusura comoda!15-0 Non risponde di dritto, con anche la complicità del nastro, Caterina. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE0-40 Altra risposta ficcante dell’italo americana. Palle break, tre!0-30 Altro dritto vincente di Tyra Caterina!0-15 Gran vincente in cross, o per meglio dire fiondata di dritto vincente diagonale per aprire il match!Antonia Ruzic al servizio, si parte!19:07 Il padre, Tylor, ha giocato a basket a livello professionistico in Italia.Giocatrici in campo!18:50 Grant che nonostante la giovane età fisicamente è già molto formata. 🔗oasport.it

