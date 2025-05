LIVE Nardi-De Minaur 4-6 5-7 ATP Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurro si arrende dopo due ore di lotta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE22:50 5 ACE ed il 57% di prime con una resa dell’88% per il numero 8 del mondo. 2 ACE e 3 doppi falli per l’azzurro, che ha messo in campo il 59% di prime ricavando il 68% dei punti. In difficoltà sulla seconda Luca, dalla quale ha estratto appena il 35% dei punti.ALEX DE Minaur b. LUCA Nardi 6-4 7-5. Finisce qui, con la solita difesa super dell’australiano. Esce a testa altissima il marchigiano, autore di una partita gagliarda durata quasi due ore.40-AD Match point De Minaur. Il nastro allunga in corridoio il dritto di Nardi.40-40 A metà rete il dritto incrociato dell’oceanico. Parità.30-40 Servizio, dritto incrociato e dritto a campo aperto vincente per Luca.15-40 Due match point De Minaur. Se ne va il rovescio incrociato dell’italiano.15-30 Difesa spaziale dell’australiano, che mette il recupero di rovescio sulla riga. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nardi-De Minaur 4-6 5-7, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro si arrende dopo due ore di lotta

