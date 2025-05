LIVE Nardi-De Minaur 1-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | break dell’australiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE4-1 Game De Minaur. A metà rete il dritto difensivo di Nardi.40-30 Servizio e dritto a segno per l’australiano.30-30 Non passa il dritto inside in del tennista di Sydney.30-15 Costruzione del punto perfetta di De Minaur.15-15 Servizio, rovescio e volèe alta a segno per l’oceanico.0-15 Si ferma in rete la palla corta di dritto dell’australiano.3-1 break De Minaur. Con il suo primo doppio fallo l’azzurro cede la battuta.30-40 Palla break De Minaur. Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Nardi.30-30 Luca perde il controllo del dritto in allungo.30-15 Scambio prolungato ad altissima intensità chiuso dall’errore di dritto di De Minaur.15-15 Rovescio lungolinea perfetto dell’australiano.15-0 Ottimo dritto incrociato del marchigiano.2-1 Game De Minaur. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nardi-De Minaur 1-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: break dell’australiano

