LIVE – Napoli segui con noi la conferenza stampa di Antonio Conte

Tra pochi minuti ci sarà la conferenzastampa di AntonioConte per parlare dle match di domani contro il Genoa.Dopo la gara vinta allo Stadio Via del Mare contro il Lecce, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra sfida molto importante. Gli azzurri, infatti, giocheranno domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Genoa di Patrick Vieira.Proprio per questo motivo, dunque, AntonioConte ha tutta l’intenzione di portare a casa i tre punti per cercare di compiere un ulteriore passo verso lo scudetto. Lo stesso tecnico salentino, nel frattempo, tra pochi minuti si presenterà in conferenzastampa per parlare proprio della gara contro i rossoblù.Napoli, ecco la conferenzastampa di AntonioConte:Tra qualche minuto, infatti, AntonioConte parlerà ai giornalisti presenti a Castel Volturno. 🔗Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE – Napoli, segui con noi la conferenza stampa di Antonio Conte

Ne parlano su altre fonti

Dopo le gare giocate nel weekend, si chiude con il classico ‘monday night’ la trentunesima giornata del campionato di Serie AImportantissima sfida, per obiettivi diversi, quella che conclude la lunghissima trentunesima giornata del campionato di Serie A iniziata venerdì con Genoa-Udinese.Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.itIl Bologna padrone di casa, guidato in panchina da Vincenzo Italiano, arriva a questa sfida sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria, la sesta consecutiva, ottenuta sul campo del Venezia di Eusebio Di Francesco ottenuta grazie ad uno splendido gol realizzato da ... 🔗calciomercato.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14:45 Gentili lettori di Firenzetoday buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina, gara valida per la 28° giornata del campionato di Serie A. 🔗firenzetoday.it

La moviola LIVE di Napoli-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2024-2025: analizziamo l'operato dell'arbitro e del V.A.R. 🔗pianetamilan.it

VERSO NAPOLI-INTER: CONFERENZA STAMPA di ANTONIO CONTE – INTEGRALE

Video VERSO NAPOLI-INTER: CONFERENZA STAMPA di ANTONIO CONTE – INTEGRALE Video VERSO NAPOLI-INTER: CONFERENZA STAMPA di ANTONIO CONTE – INTEGRALE

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli-Inter 1-1: gol e highlights. Billing risponde a Dimarco, nerazzurri a +1; Il Napoli non la sblocca a Venezia: Radu ferma gli azzurri; Diretta Napoli-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali; Serie A Enilive, Napoli-Torino: dove vederla in tv e live streaming. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne