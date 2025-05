LIVE MotoGP GP Francia 2025 in DIRETTA | via al giro di ricognizione! Tra poco comincia la Sprint Race a Le Mans

15.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza.15.00 giro di ricognizione.14.59 Saranno 13 i giri da percorrere.14.58 Tutti i piloti partono con gomma dura all'anteriore e soft al posteriore.14.57 Quartararo punta al podio, potrebbe soffrire in alcuni punti in cui il motore conta, punto debole della Yamaha. Ma le capacità di guida sulla M1, nella percorrenza delle curve di Le Mans, potrebbe essere un fattore favorevole a El Diablo.14.55 5? al via, la tensione sale!14.53 Tra le possibili sorprese il giovane spagnolo Aldeguer, con l'altra Ducati Gresini in quarta casella. Il suo feeling è in crescendo e chissà.14.51 Un momento importante sarà la partenza. Bagnaia dovrà assolutamente mettersi in scia ai piloti in prima fila, per non rischiare di rimanere intruppato.

10.13 Pecco Bagnaia in pista con gomme usate.INIZIANO LE FP2.10.09 Tutto pronto per l'inizio delle FP2.10.06 Bagnaia: "Non riesco a ritrovare il feeling, ora devo adattarmi" così a Sky Sport.10.03 L'inizio delle FP2 di MotoGP è fissato per le ore 10.10 a seguire ci saranno il Q1 alle 10.50 e la Q2 alle ore 11.15. Non dimentichiamo la Sprint alle ore 15.

10.25 Buongiorno e benvenuti a Le Mans! Tra 30 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Francia di MotoGP!9.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del venerdì di Le Mans per il Motomondiale. Il programma è in ritardo e gli organizzatori hanno già comunicato che la FP1 della MotoGP scatterà alle 10.55 e non alle 10.

11.02 Miller si porta in vetta in 1:33.225 con 496 su Rins.11.01 Bagnaia fa segnare un 1:34.7698 con 83 millesimi di vantaggio su Morbidelli a 521 su Bezzecchi.11.00 Tempi cancellati per tutti per le bandiere gialle di Fernandez.10.59 Il primo tempo di questa FP1 Raul Fernandez cade in curva 10 e la moto vede anche un principio d'incendio. Tutto ok per il pilota.

