LIVE MotoGP GP Francia 2025 in DIRETTA | tra poco il via della Sprint Race Bagnaia deve rimontare Quartararo in pole

14.45 15? al via dellaSprintRace.14.44 Ducati ha come primo obiettivo quello di continuare a vincere e lo si vuol fare col team ufficiale, a prescindere da chi sia il pilota.14.42 Da dire che Marc Marquez sta facendo valere il peso della propria velocità in Ducati e forse anche dal punto di vista degli equilibri nel team la situazione per Bagnaia si sta decisamente complicando.14.40 Bagnaia dovrà cercare di agganciare il trio formato da Quartararo e dai due fratelli Marquez. Si spera che Pecco abbia risolto i problemi nell'ultima parte della frenata.14.38 Quartararo cercherà di mettersi davanti e impostare il proprio ritmo. Marc Marquez, però, sembra proprio averne di più, per via di una maggior costanza.14.36 Fabio Quartararo cercherà di interrompere la serie vincente nelle Sprint di Marc Marquez.

10.13 Pecco Bagnaia in pista con gomme usate.INIZIANO LE FP2.10.09 Tutto pronto per l'inizio delle FP2.10.06 Bagnaia: "Non riesco a ritrovare il feeling, ora devo adattarmi" così a Sky Sport.10.03 L'inizio delle FP2 di MotoGP è fissato per le ore 10.10 a seguire ci saranno il Q1 alle 10.50 e la Q2 alle ore 11.15. Non dimentichiamo la Sprint alle ore 15.

10.25 Buongiorno e benvenuti a Le Mans! Tra 30 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Francia di MotoGP!9.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del venerdì di Le Mans per il Motomondiale. Il programma è in ritardo e gli organizzatori hanno già comunicato che la FP1 della MotoGP scatterà alle 10.55 e non alle 10.

11.02 Miller si porta in vetta in 1:33.225 con 496 su Rins.11.01 Bagnaia fa segnare un 1:34.7698 con 83 millesimi di vantaggio su Morbidelli a 521 su Bezzecchi.11.00 Tempi cancellati per tutti per le bandiere gialle di Fernandez.10.59 Il primo tempo di questa FP1 Raul Fernandez cade in curva 10 e la moto vede anche un principio d'incendio. Tutto ok per il pilota.

