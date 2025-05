LIVE MotoGP GP Francia 2025 in DIRETTA | Sprint Race alle 15 00 Bagnaia in seconda fila

14.34 Bagnaia dunque dovrà partire dalla secondafila e deve sperare in una buona partenza per non perdere il treno del podio.14.32 Di seguito la griglia di partenza:1. Fabio Quartararo (Yamaha)2. Marc Marquez (Ducati)3. Alex Marquez (Ducati)4. Fermin Aldeguer (Ducati)5. Maverick Vinales (KTM)6. Francesco Bagnaia (Ducati)7. Marco Bezzecchi (Aprilia)8. Jack Miller (Yamaha)9. Franco Morbidelli (Ducati)10. Raul Fernandez (Aprilia)11. Johann Zarco (Honda)12. Pedro Acosta (KTM)13. Brad Binder (KTM)14. Alex Rins (Yamaha)15. Joan Mir (Honda)16. Luca Marini (Honda)17. Fabio Di Giannantonio (Ducati)18. Enea Bastianini (KTM)19. Ai Ogura (Aprilia)20. Miguel OLIVEira (Yamaha)21. Lorenzo Savadori (Aprilia)22. Takaaki Nakagami (Honda)14.30 "È chiaro, Marc Marquez sta facendo qualcosa di eccezionale.

10.13 Pecco Bagnaia in pista con gomme usate.INIZIANO LE FP2.10.09 Tutto pronto per l'inizio delle FP2.10.06 Bagnaia: "Non riesco a ritrovare il feeling, ora devo adattarmi" così a Sky Sport.10.03 L'inizio delle FP2 di MotoGP è fissato per le ore 10.10 a seguire ci saranno il Q1 alle 10.50 e la Q2 alle ore 11.15. Non dimentichiamo la Sprint alle ore 15.

10.25 Buongiorno e benvenuti a Le Mans! Tra 30 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Francia di MotoGP!9.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del venerdì di Le Mans per il Motomondiale. Il programma è in ritardo e gli organizzatori hanno già comunicato che la FP1 della MotoGP scatterà alle 10.55 e non alle 10.

11.02 Miller si porta in vetta in 1:33.225 con 496 su Rins.11.01 Bagnaia fa segnare un 1:34.7698 con 83 millesimi di vantaggio su Morbidelli a 521 su Bezzecchi.11.00 Tempi cancellati per tutti per le bandiere gialle di Fernandez.10.59 Il primo tempo di questa FP1 Raul Fernandez cade in curva 10 e la moto vede anche un principio d'incendio. Tutto ok per il pilota.

