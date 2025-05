LIVE MotoGP GP Francia 2025 in DIRETTA | Bagnaia cade subito nella Sprint Race Quartararo comanda davanti a Marc Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE-9 MarcMarquez in scia a Fabio Quartararo, pronto a prendersi la vetta, con 282 millesimi di ritardo. Un po’ più staccato Alex, con 482 millesimi di ritardo.-10 Ecco il video della caduta di Pecco: Caída de Pecco Bagnaia0? Su primer cero de la temporadaSe aleja más aún el liderato del Mundial#FrenchGP pic.twitter.com4T7y8G2649— Manuel Carmona Hidalgo (@manucarmona) May 10, 2025-10 Quartararo ha un margine sempre più risicato su MarcMarquez (+0.382). Alex Marquez in scia al fratello, mentre Aldeguer va fortissimo in quarta piazza col giro più veloce in 1:30.752. Bezzecchi ancora in pista, autore evidentemente di un dritto.-11 NOOOO! Caduta di Marco Bezzecchi, che peccato per il romagnolo!-11 Quartararo gira in 1:30.966, MarcMarquez si avvicina girando in 1:30. 🔗Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: Bagnaia cade subito nella Sprint Race, Quartararo comanda davanti a Marc Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE10.13 Pecco Bagnaia in pista con gomme usate.INIZIANO LE FP2.10.09 Tutto pronto per l’inizio delle FP2.10.06 Bagnaia: “Non riesco a ritrovare il feeling, ora devo adattarmi” così a Sky Sport.10.03 L’inizio delle FP2 di MotoGP è fissato per le ore 10.10 a seguire ci saranno il Q1 alle 10.50 e la Q2 alle ore 11.15. Non dimentichiamo la Sprint alle ore 15. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE10.25 Buongiorno e benvenuti a Le Mans! Tra 30 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Francia di MotoGP!9.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del venerdì di Le Mans per il Motomondiale. Il programma è in ritardo e gli organizzatori hanno già comunicato che la FP1 della MotoGP scatterà alle 10.55 e non alle 10. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE11.02 Miller si porta in vetta in 1:33.225 con 496 su Rins.11.01 Bagnaia fa segnare un 1:34.7698 con 83 millesimi di vantaggio su Morbidelli a 521 su Bezzecchi.11.00 Tempi cancellati per tutti per le bandiere gialle di Fernandez.10.59 Il primo tempo di questa FP1 Raul Fernandez cade in curva 10 e la moto vede anche un principio d’incendio. Tutto ok per il pilota. 🔗oasport.it

MotoGP diretta Sprint GP Francia LIVE Le Mans: Quartararo dalla pole poi Marc Marquez. Bagnaia partesesto - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Francia, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di ... 🔗sport.virgilio.it

MotoGP GP Francia, la diretta live della sprint race - Buon pomeriggio e benvenuti virtualmente a tutti gli appassionati di MotoGp dal circuito di Le Mans, sesto appuntamento del motomondiale. A breve, esattamente alle ore 15, scatterà la Sprint Race del ... 🔗informazione.it

MotoGP Francia: Quartararo strega Le Mans, El Diablo in pole davanti a Marc e Alex Marquez. Bagnaia sesto delude - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Francia, prova valevole per il mondiale MotoGP 2025 che si corre sul tracciato di Le Mans. Tutti a caccia della pole ... 🔗sport.virgilio.it