LIVE Giro d’Italia 2025 cronometro Tirana in DIRETTA | Edoardo Affini al comando!

14.25 Gran prova per l'azzurro che può sognare il podio.14.23 EdoardoAffini AL comando! L'azzurro, campione d'Europa, chiude con il tempo di 16.13 (50.689 kmh).14.21 Non male Josef ?erný: il ceco è a 7" di ritardo da Affini all'intermedio.14.19 Adesso parte veloce favorevole ad Affini che può puntare al primo posto con margine e sognare un piazzamento di lusso.14.17 È davanti EdoardoAffini all'intermedio: 4" di margine su Tratnik.14.14 A breve troveremo Affini all'intermedio dopo il GPM di Sauk.14.11 L'ultima vittoria dell'azzurro è stata proprio quella agli Europei dell'anno scorso.14.09 Partito EdoardoAffini con la maglia di campione d'Europa.14.07 Quarto tempo per Hepburn: 25" di ritardo da Hayter.

14:02 L'australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck può centrare oggi la sua ventesima affermazione da professionista.13:59 In caso di vittoria Wout van Aertdella Team Visma | Lease a Bike centrerebbe il suo cinquantesimo successo da professionista.13:56 L'olandese Taco van der Hoorn della Intermarché – Wanty ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia 2021, la Biella-Canale.

13:13 La temperatura attuale è di 23 gradi.13:10 Prende il via il Giro d'Italia 2025.13:09 Diego Ulissi della XDS Astana Team, con 12, è il corridore con il maggior numero di partenze al Giro d'Italia.13:06 Si parte da una frazione che non sarà assolutamente semplice con i suoi 1800 metri di dislivello.

17.22 Arriva il ritiro per Mikel Landa, portato via in barella sull'ambulanza.17.21 Ad inizio tappa è scivolato anche Juan Ayuso, che ha rapidamente colmato un distacco dal gruppo di quasi un minuto. Da quel momento lo spagnolo non si è mai visto: ha corso in discesa.17.16 La Lidl-Trek ha voluto fortemente questa vittoria di tappa.

