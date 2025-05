LIVE Giro d’Italia 2025 cronometro Tirana in DIRETTA | al comando Ethan Hayter Attesa per Affini

A breve il tempo di Tratnik. Nel frattempo Ethan Hayter è al traguardo: 16'21" per il britannico a 50.165 kmh. Arriva Jan Tratnik che scavalca Hayter all'intermedio: per lo sloveno 10'19". Bene Hayter: il britannico della Soudal-QuickStep è davanti con 10'26". Primo tempo intermedio di giornata: Markl (Team Picnic PostNL) passa in 11'33" a 42.145 kmh. Curiosità nel vedere la prima sfida in chiave classifica generale: Primoz Roglic vuole guadagnare secondi a cronometro, ma Juan Ayuso ed Antonio Tiberi non sono da meno. Ethan Hayter e Kasper Asgreen sono partiti da pochi minuti, due corridori che però nelle ultime stagioni hanno perso lo smalto dei giorni migliori.

L'australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck può centrare oggi la sua ventesima affermazione da professionista. In caso di vittoria Wout van Aert della Team Visma | Lease a Bike centrerebbe il suo cinquantesimo successo da professionista. L'olandese Taco van der Hoorn della Intermarché – Wanty ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia 2021, la Biella-Canale.

La temperatura attuale è di 23 gradi. Prende il via il Giro d'Italia 2025. Diego Ulissi della XDS Astana Team, con 12, è il corridore con il maggior numero di partenze al Giro d'Italia. Si parte da una frazione che non sarà assolutamente semplice con i suoi 1800 metri di dislivello.

Arriva il ritiro per Mikel Landa, portato via in barella sull'ambulanza. Ad inizio tappa è scivolato anche Juan Ayuso, che ha rapidamente colmato un distacco dal gruppo di quasi un minuto. Da quel momento lo spagnolo non si è mai visto: ha corso in discesa. La Lidl-Trek ha voluto fortemente questa vittoria di tappa.

