LIVE Atletica World Relays 2025 in DIRETTA | 4×100 uomini in finale e a Tokyo! Italia ok nella 4×100 mista 4×100 donne rimandata

15.00: C'è l'Italianella seconda batteria, serve una grande prova da parte delle azzurre, Queste le protagoniste:3 BOT Botswana Batisane KENNEKAE Obakeng KAMBERUKA Galefele MOROKO Golekanye Kebonye CHIKANI 3:26.86 3:40.304 SUI Switzerland Julia NIEDERBERGER Karin DISCH Salome HÜSLER Aline YUILLE 3:25.905 GBR Great Britain & NI Victoria OHURUOGU Hannah KELLY Lina NIELSEN Laviai NIELSEN 3:19.72 3:24.896 BEL Belgium Naomi VAN DEN BROECK Ilana HANSSENS Liefde SCHOEMAKER Camille LAUS 3:22.127 ESP Spain Paula SEVILLA Eva SANTIDRIÁN Daniela FRA Blanca HERVAS 3:25.25 3:25.688 ITA Italy Ilaria Elvira ACCAME Anna POLINARI Alessandra BONORA Alice MANGIONE 3:23.40 3:38.859 BRA Brazil Anny Caroline DE BASSI Tiffani MARINHO Jainy Suelen DOS SANTOS BARRETO Leticia LIMA 3:26.

12.49: L'Italia punta a essere protagonista in questo evento, che mette in palio 14 pass per i Mondiali per ogni staffetta. Le prime due classificate di ogni batteria, insieme ai due migliori tempi di ripescaggio del turno di sabato, guadagneranno il biglietto per il mondiale. Per le staffette maschili, le prime due della batteria di sabato e i sei migliori crono della domenica avranno accesso ai Mondiali.

13.15: La Giamaica vince la seconda batteria con 41?04, secondo posto per la Gran Bretagna con 41?05, squalificata la Spagna che ha perso il testimone al secondo cambio, quello delicato tra donna e uomo13.12: Il meteo avverso sta creando qualche problema ai sistemi di cronometraggio e dunque è previsto un breve stop nel programma13.07: Queste le protagoniste della seconda batteria:4 ESP Spain5 GER Germany6 JAM Jamaica7 GBR Great Britain & NI8 CHN PR of China13.

14.23: Tra chi è stato squalificato e chi non ha concluso la gara restano solo 14 nazionali in gara e dunque l'Italia a meno di qualche cambio di regolamento, è qualificata per i Mondiali nella 4×100 donne14.19. Solo quarta l'Italia che ha commesso un errore nell'ultimo cambio. Le azzurre chiudono con 43?30 e dunque non sarà in finale. Vincono gli Usa con 42?86, secondo posto per il Canada con 43?11, terza e ripescata l'Olanda con 43?13.

