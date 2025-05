L' intervista a Enrica Porcari a capo del Dipartimento di Information technology del Cern sullo sviluppo della meccanica quantistica

Stresa, 9 mag. (askanews) – Il 2025 è l’anno internazionale della tecnologia quantistica, a 100 anni dallo sviluppodella teoria dellameccanicaquantistica. Una tecnologia destinata a cambiare il modo in cui vediamo il mondo, ma quando e come? Lo ha spiegato ad askanews EnricaPorcari a capo del Dipartimento di Informationtechnology del Cern. (a margine del technology Forum 2025, organizzato a Stresa da Teha Group, The European House – Ambrosetti). Leggi anche › Scienza e pace: riparte la scuola di Antonino Zichichi “È difficile prevedere il futuro perché è come una tela che stiamo ancora tessendo, sulla quale poi verrà richiamato questo disegno di questa nuova tecnologia che in realtà cambierà il modo in cui facciamo le cose adesso; la tecnologia quantistica è una tecnologia difficile da spiegare perché non segue la logica che conosciamo di tutti, che conosciamo finora”. 🔗Iodonna.it © Iodonna.it - L'intervista a Enrica Porcari a capo del Dipartimento di Information technology del Cern sullo sviluppo della meccanica quantistica.

