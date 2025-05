L’Inter Women rovina la festa scudetto alla Juventus | 1-0 di Bugeja!

Juventus-Inter Women termina 0-1. Le nerazzurre chiudono la stagione di Serie A Femminile con una vittoria nell’ultima giornata: decide tutto Bugeja.SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo, Juventus e Inter Women rientrano in campo dagli spogliatoi per giocare i restanti quarantacinque minuti. Anche la seconda frazione della sfida all’Allianz Stadium appare completamente equilibrata, fino a quando le nerazzurre non trovano il guizzo vincente. Tutto accade al 76?, quando dalla sinistra della trequarti bianconeri Milinkovic mette in mezzo un pallone per Schough. Quest’ultima opta per la soluzione più adeguata, servendo Bugeja piazzata a due passi dalla porta: la maltese, subentrata alla mezz’ora del secondo tempo infila con freddezza col sinistro e sigla lo 0-1.Juventus-Inter Women 0-1RADDOPPIO NEGATO – Al 79? arriva la riposta della Juventus, che sembra non digerire il risultato proprio nella serata della festascudetto: Vangsgaard dal limite dell’area calcia una botta fortissima che Runarsdottir è costretta a deviare in calcio d’angolo. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter Women rovina la festa scudetto alla Juventus: 1-0 di Bugeja!

