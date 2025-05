L’impennata delle rette in Rsa | Oltre duemila euro al mese la Regione metta un blocco

Milano – Costa in media 2.236 euro al mese un posto in una Rsa lombarda, quasi il doppio dello stipendio degli ausiliari che lavorano nelle 729 Residenze sanitarie assistenziali della Regione, al 94% private anche se il 46% si configura come “fondazione”.Date per spacciate dopo la doppietta pandemia-rincari dell’energia, l’anno scorso in Lombardia se ne contavano otto più del 2023 e 68 più di dieci anni fa in base all’ultimo report della Fnp, categoria pensionati della Cisl che da un decennio ha un osservatorio sulle Rsa confidando in “un confronto che con la Regione oggi è insufficiente - sottolinea il segretario lombardo Sergio Marcelli - su un problema che rischia di diventare esplosivo per ragioni demografiche e per i costi che si scaricano sulle famiglie”. Perché aumentano, anzi corrono, soprattutto le rettedelle Rsa lombarde, la quota “alberghiera” detta anche “sociale” (il Comune di residenza la corrisponde per gli indigenti) che è a carico di ospiti e parenti per la stragrande maggioranza dei 57. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’impennata delle rette in Rsa: “Oltre duemila euro al mese, la Regione metta un blocco”

