L’idea creativa di Trump sui migranti | voli gratis e bonus da mille dollari per chi lascia l’America

Dall'espulsione forzata dei migranti alL'ideacreativa: il presidente Trump vuole trasformare l'espulsione in patto con gli immigrati clandestini. Venerdì, il presidente americano ha infatti firmato un ordine esecutivo che inaugura ufficialmente il «Project Homecoming» — letteralmente "Ritorno a casa" — un programma federale che promette voli a costo zero e incentivi economici a tutti i migranti illegali che accetteranno di andarsene dagli Stati Uniti, spontaneamente.Trump: "Qualsiasi straniero avrà un volo gratuito per lasciare gli Usa"«Stiamo rendendo il più semplice possibile per gli stranieri illegali lasciare l'America», ha dichiarato Trump in un video pubblicato su Truth Social, spiegando che basa «presentarsi in aeroporto e ricevere un volo gratuito per lasciare il Paese».

