Libri in Corte 2024 a Garbagnate Milanese | il programma completo della decima edizione

Dal 20 al 25 maggio la nuova edizione di “Libri in Corte”: romanzi, laboratori e incontri con gli autori a GarbagnateMilanese, che vede tra i protagonisti Alessandro Robecchi, Silvio Soldini e Dan Peterson. ecco i dettagli sulla decimaedizionedella manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale: non solo narrativa e saggistica, ma anche cinema, arte e . 🔗Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Libri in Corte 2024 a Garbagnate Milanese: il programma completo della decima edizione

Approfondimenti da altre fonti

Roma, 21 feb. (LaPresse) – “Le somme recuperate a seguito di sentenze di primo e secondo grado nonché dei giudizi abbreviati e monitori sono ammontate, nel corso del 2024 a 35.559.189 euro (nel quinquennio 2020/2024 87.899.227 euro), a dette somme si aggiungono gli importi recuperati in sede istruttoria, prima e successivamente all’invito a dedurre, attraverso la spontanea rifusione delle stesse da parte dei soggetti individuati come responsabili, che, nel 2024 ha raggiunto l’importo di 466. 🔗lapresse.it

Roma, 21 feb. (LaPresse) – “Nel corso del 2024 sono pervenute 3537 denunce e segnalazioni che hanno dato luogo all’esame di altrettante fattispecie di ipotetico rilievo ai fini dell’esercizio delle azioni di competenza. Va evidenziato che detta mole di comunicazioni e informazioni segnala un notevole interesse generale all’azione erariale, vista a volte come possibile rimedio alle più svariate situazioni di apparente “malagestio”, irregolarità o illiceità amministrativa che tuttavia non sempre presentano i requisiti di specificità e concretezza della notizia di danno e pertanto non possono ... 🔗lapresse.it

Roma, 21 feb. (LaPresse) – “L’attività che sfocia nell’archiviazione non deve ritenersi inutile o comunque improduttiva in quanto anche in questi casi è stata posta in essere una valutazione dell’azione amministrativa, attività che risulta nella maggior parte dei casi nota anche ai responsabili amministrativi e che pertanto si inserisce nel quadro generale delle attività di vigilanza e controllo sulla gestione amministrativa, pur essendo focalizzata, a differenza delle tipiche attività di controllo intestate alla Corte dei conti, su specifici fatti sospettati di illiceità o irregolarità ... 🔗lapresse.it

Si Campus: in 5.500 per ideare un futuro hi-tech, ma sostenibile

Video Si Campus: in 5.500 per ideare un futuro hi-tech, ma sostenibile Video Si Campus: in 5.500 per ideare un futuro hi-tech, ma sostenibile

Se ne parla anche su altri siti

Dal 20 al 25 maggio la nuova edizione di “Libri in Corte”; Book Club “L’Iceberg Delle Scrittrici”; Libri in Corte 2024 a Garbagnate Milanese: programma e ospiti per un weekend tra romanzi, fumetti, laboratori e incontri; Lutto fra i vigili del fuoco: è morto il comandante di Garbagnate Milanese. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dal 20 al 25 maggio la nuova edizione di “Libri in Corte” - GARBAGNATE MILANESE (MI) – Dal 20 al 25 maggio torna Libri in Corte, la rassegna organizzata dal Comune di Garbagnate Milanese dedicata alla letteratura e giunta alla decima edizione. La manifestazion ... 🔗politicamentecorretto.com