Un’osteria, pochi tavoli e un menùspeciale di 12 portate “difficili da digerire”. Tra i primi è possibile scegliere il piatto “Beni confiscati” che ha come ingredienti “privatizzazione, vendita, regalo ai mafiosi”; o “Liberi di corrompere” con ingredienti “impunità, corruzione ‘solidamente’ regolata, ancora sistemica e organizzata”. Tra i secondi si possono trovare “bocconi duri da mandare giù” come la ”Legge bavaglio” con ingredienti come il “divieto di informare, corto circuito dell’informazione, querele temerarie”; o “Sovraffollamento delle carceri” con ingredienti “celle sovraffollate, la carenza di personale, la scarsità di attività educative e di reintegrazione”. Infine i dessert, quelli “dimenticati, ma essenziali” come “verità per le vittime innocenti delle mafie” con ingredienti: “80% dei familiari non conosce verità”; e “Liberi di scegliere” composto da “nessuna tutela per chi vuole fuggire dai contesti mafiosi”. 🔗Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libera lancia “Fame di verità e giustizia”: il flashmob a Bologna con un menù speciale di 12 portate – Video