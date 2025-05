L’Epic Games Store è scomodo da usare rispetto a Steam ammette Tim Sweeney

L’EpicGamesStore continua la sua corsa per ritagliarsi uno spazio nel competitivo mercato PC, ma stavolta è lo stesso CEO Tim Sweeney a fermarsi e riconoscere le criticità. In una recente intervista con il divulgatore Lex Fridman, il fondatore di Epic Games ha ammesso senza mezzi termini che “se la gente dice che L’EpicGames Launcher è scomodo, è perché effettivamente lo è”. Un’affermazione sorprendente per un leader d’azienda, ma utile a dimostrare la volontà di cambiamento.Sweeney ha spiegato che l’esperienza d’uso del launcher è stata trascurata, e che lo Store digitale soffre la mancanza di funzioni di qualità della vita, ossia quelle piccole caratteristiche che rendono l’interfaccia più intuitiva e pratica. In più, ha sottolineato che le problematiche non sono uniformi: dipendono dalla distanza dell’utente dalle CDN (reti di distribuzione dei contenuti) e anche dalla dimensione della libreria personale. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - L’Epic Games Store è scomodo da usare rispetto a Steam, ammette Tim Sweeney

