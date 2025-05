Leone XIV visita a sorpresa al santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano

visita a sorpresa di papa Leone XIV, che per la prima uscita pubblica dall’elezione ha raggiunto il santuariodellaMadonna del BuonConsiglio a Genazzano (Roma), custodito dai padri agostiniani e a cui è devoto, tra lo stupore dei fedeli. Non è la prima volta che Prevost si reca alla basilica. Secondo quanto riporta l’Ansa, lo ha sempre fatto a ogni nomina importante, come accaduto quando è stato nominato priore generale degli agostiniani, vescovo, cardinale e, ora, papa.Il santuariodellaMadonna del BuonConsiglio è meta di pellegrinaggi fin dal Quattrocento. Questo perché, secondo la tradizione, un’immagine raffigurante la Madonna col Bambino si staccò miracolosamente da una parete della Cattedrale di Santo Stefano a Scutari (Albania) durante l’assedio degli Ottomani, per posarsi nell’attuale santuario. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Leone XIV, visita a sorpresa al santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano

Potrebbe interessarti su Zazoom: Papa Leone XIV non è contro Trump: i cardinali USA smentiscono letture politiche del Conclave - Papa Leone XIV non è stato eletto come risposta a Donald Trump. A chiarirlo sono i cardinali americani dopo l'elezione di Robert Francis Prevost, il nuovo Pontefice.

Papa Leone XIV, primo gesto da pontefice tra la gente: visita a sorpresa al Sant’Uffizio - Appena eletto, Robert Francis Prevost, ora Papa Leone XIV, ha voluto compiere un gesto semplice ma carico di significato. Il primo pontefice statunitense della storia ha scelto di tornare nel luogo dove vive da oltre un anno, il Palazzo del Sant’Uffizio, per incontrare un piccolo gruppo di fedeli. Un gesto che conferma la sua indole sobria e vicina alla gente, come raccontano già le prime testimonianze. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Papa Leone XIV a sorpresa sulla tomba di Francesco: la preghiera e la rosa bianca | Prima la visita al santuario di Genazzano - Dopo la visita (a sorpresa anch'essa) a Genazzano il Pontefice è arrivato nella Basilica dell'Esquilino, a Roma, e ha pregato davanti alla tomba di Bergoglio. Il Papa è stato nella Basilica per oltre mezz'ora 🔗Leggi su xml2.corriere.it

Leone XIV, la visita a sorpresa del Papa a Genazzano - Le immagini della visita a sorpresa di Papa Leone XIV alla Basilica Santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, a una trentina di chilometri da Roma. Il Pontefice, molto devoto alla Madonna del buon Consiglio, lo scorso 25 aprile, quando era ancora cardinale, aveva celebrato messa nel Santuario mariano in occasione della Festa della ‘Venuta’ della Madre del Buon Consiglio. Il santuario, retto dai religiosi dell’Ordine di Sant’Agostino, custodisce un’antica immagine della Vergine, cara all’Ordine e alla memoria di Leone XIII. 🔗Leggi su lapresse.it

Video Roma - PAPA. LEONE XIV, ANCHE UNA ROSA SULLA TOMBA DI FRANCESCO (10.05.25) Video Roma - PAPA. LEONE XIV, ANCHE UNA ROSA SULLA TOMBA DI FRANCESCO (10.05.25)

Papa Leone XIV visita a sorpresa il santuario di Genazzano - AGI - Una visita a sorpresa, l'avviso solo alle autorità tanto per imbastire un servizio di sicurezza, ma il tam tam è sfuggito di mano subito e il nuovo Papa si è ritrovato in un bagno di folla, il p ... 🔗msn.com

Papa Leone XIV (a sorpresa) al santuario della Madonna del Buon Consiglio: «Riprendo il cammino da Francesco». Lo stemma ufficiale - Una giornata importante e all'insegna degli impegni. Papa Leone XIV (eletto – secondo quanto dichiarato dal cardinale del Madagascar Désiré Tsarahazana, ... 🔗msn.com

Leone XIV a sorpresa in visita al santuario di Genazzano e a Santa Maria Maggiore: ha pregato sulla tomba di Papa Francesco - Foto - Visita a sorpresa di Papa Leone XIV, questa mattina, al santuario Madre del Buon Consiglio di Genazzano, ai castelli romani. E nel pomeriggio si è recato a Santa Maria Maggiore. Non è la prima volta c ... 🔗msn.com