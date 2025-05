Leone XIV spiazza tutti | Trasferta a sorpresa dove si è recato

Trasferta a sorpresa per Papa Leone XIV. Il Pontefice ha fatto visita al Santuario di Genazzano e, sul finire, ha fatto tappa nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Qui è tumulato il suo predecessore, il Santo Padre Francesco. Proprio davanti alla tomba del Pontefice argentino Leone XIV si è raccolto in preghiera e ha posato una rosa."Questo pomeriggio, poco dopo le 16, Papa Leone XIV ha raggiunto il Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano per una visita in forma privata" si riferisce nel messaggio diffuso dalla Santa Sede. "Il santuario, retto dai religiosi dell'ordine di Sant'Agostino, custodisce un'antica immagine della Vergine, cara all'Ordine e alla memoria di Leone XIII". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42566684 Nella nota si sottolinea: "Dopo un'accoglienza festosa da parte di alcune centinaia di persone raccolte sulla piazza davanti al Santuario, il Papa è entrato in chiesa, dove ha salutato i religiosi e si è fermato in preghiera, prima davanti all'altare e poi di fronte all'immagine della Vergine, dove con i presenti ha recitato la preghiera di Giovanni Paolo II alla Madre del Buon Consiglio". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Leone XIV spiazza tutti: "Trasferta a sorpresa", dove si è recato

