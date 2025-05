Leone XIV saluta un fedele | Forza Roma video Gli aneddoti sul papa tifoso e le partite all’Olimpico

Allo stadio Olimpico di Roma il 15 settembre 2019 la Roma sconfigge il Sassuolo 4 a 2: tra gli spettatori esultanti per la vittoria di Dzeko è compagni c’è anche un Romanista insospettabile, il futuro papaLeone XIV. Lo ha rivelato la società giallorossa, andando a scartabellare negli archivi dei biglietti venduti. Forse un “regalo” per il compleanno compiuto il 14 settembre: due giorni prima, Francis Robert Prevost era stato invece ricevuto in udienza da papa Francesco con altri 150 agostiniani ed evidentemente deve avere colto l’occasione per andare a seguire la sua squadra del cuore. Il papa americano è infatti un acceso tifosoRomanista. Una indiscrezione confermata dal suo amico, il padre agostiniano Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito a Firenze. E confermata da quanto accaduto proprio oggi, durante una visita a Genazzano, quando papaLeone XIV ha risposto a un fedele con un energico: “ForzaRoma!”. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Leone XIV saluta un fedele: “Forza Roma” (video) Gli aneddoti sul papa tifoso e le partite all’Olimpico

Papa Leone XIV non è contro Trump: i cardinali USA smentiscono letture politiche del Conclave - Papa Leone XIV non è stato eletto come risposta a Donald Trump. A chiarirlo sono i cardinali americani dopo l'elezione di Robert Francis Prevost, il nuovo Pontefice.

Papa Leone XIV, anche l'Inter saluta il nuovo Pontefice! Il messaggio del club nerazzurro - di RedazionePapa Leone XIV, anche l'Inter saluta il nuovo Pontefice! Il messaggio del club nerazzurro per Robert PrevostLa Chiesa Cattolica ha il suo nuovo Papa: è Robert Francis Prevost. Di fronte a centomila persone in piazza San Pietro a Roma per scoprire il fatidico annuncio in seguito alla scomparsa del Santo Padre Francesco, nel pomeriggio di oggi (poco dopo le 18) è arrivata la fumata bianca che preannunciava la scelta presa dal Conclave sul nuovo pontefice.

Papa: Leone XIV commosso saluta con mano fedeli da Loggia Benedizioni - Città del Vaticano (Vaticano), 8 mag. (LaPresse) – Papa Leone XIV affacciandosi dalla Loggia Benedizioni si è commosso quasi fino alle lacrime e ha saluto per almeno 3 minuti con la mano i fedeli che hanno urlato 'Papa Leone', 'Viva il Papa'

Il cardinale Battaglia saluta Papa Leone XIV: "Napoli ti abbraccia" - Il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, ha salutato il cardinale Robert Francis Prevost, eletto ieri Papa con il nome di Leone XIV.

Papa Leone XIV saluta la sua ex diocesi in Perù: "Popolo fedele mi ha accompagnato" - window.evolMediaId="2117414"; window.evolCoverUrl="2117414_sd_681de110ef5fd_1746788624.jpg"; (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 09 maggio 2025"E ...

Leone XIV saluta in spagnolo i fedeli della diocesi peruviana di cui è stato vescovo - Durante il suo discorso dal balcone di San Pietro, il neoeletto papa Leone XIV (cardinale Robert Luis Prevost) ha rivolto un saluto in spagnolo ai fedeli della diocesi di Chiclayo, in Perù, di cui è s ...

Papa Leone XIV, dall'eredità di Francesco al Concilio vaticano II: il discorso integrale di oggi ai cardinali - Il discorso integrale che Leone XIV ha pronunciato incontrando in Vaticano i cardinali. Dalla «preziosa eredità" di papa Francesco da raccogliere e ...