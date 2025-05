Leone XIV perché ha scelto questo nome? La rivelazione al collega cardinale | Problema dei posti di lavoro nella rivoluzione digitale

La decisione di Robert Francis Prevost di assumere il nome pontificale Leone XIV è strettamente legata alle sfide occupazionali poste dall?attuale trasformazione digitale. A rivelarlo,. 🔗Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Leone XIV, perché ha scelto questo nome? La rivelazione al collega cardinale: «Problema dei posti di lavoro nella rivoluzione digitale»

Il nuovo Papa è americano. Ha scelto il nome di Leone XIV - Le campane a festa dalla Basilica di San Pietro hanno annunciato l'elezione di Robert Prevost, 267esimo pontefice. Il nuovo papa ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio.

Perché Prevost ha scelto il nome Leone XIV: il predecessore Leone XIII era noto come “il Papa sociale” - Leone XIII fu un "progressista moderato": un profilo molto simile a quello di Leone XIV, suo successore 122 anni dopo.Continua a leggere

Il nuovo Papa è Prevost, ha scelto il nome di Leone XIV. Tasca: "Il Signore ci ha fatto la grazia" - Fumata bianca a Roma: il nuovo Papa è Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV, è stato eletto al quarto scrutinio. Si tratta del 267esimo pontefice, la sua prima preghiera è stata "per la pace del mondo".

Perché Papa Prevost ha scelto Leone XIV: nel nome il senso della missione. Cosa cambia (e cosa no) rispetto a Francesco - Nel corso della storia, i papi hanno scelto il proprio nome con cura. Con “Leone”, Robert Francis Prevost ha indicato la via: un nome dalla grande tradizione petrina e dottrinale, per una Chiesa autor ... 🔗italiaoggi.it

Perché il Papa ha scelto il nome Leone XIV? - La crisi del lavoro, il cambiamento tecnologico e la questione ambientale: la scelta del nome da parte del nuovo Papa, sembra suggerire un pontificato attento alle problematiche globali e sociali ... 🔗iodonna.it

Robert Prevost, perché ha scelto Leone XIV: l'eredità di Leone XIII, pontefice della Rerum Novarum e difensore dei lavoratori - La scelta del nome del nuovo Papa Prevost riprende la figura di Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum, fondatore della Dottrina sociale della Chiesa. Da Pechino Romano Prodi dice la sua ... 🔗msn.com