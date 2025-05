Leone XIV | Nuove sfide dall' IA La visita a Genazzano e l' omaggio a Bergoglio

Prima un lungo discorso ai cardinali, poi la visita a sorpresa al Santuario della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano, alle porte di Roma, e poi a Santa Maria Maggiore per un momento di raccoglimento davanti alla tomba di Francesco. Il primo sabato da Papa per Robert Francis Prevost si divide in tre momenti che sembrano già dare una indicazione di quello che sarà il suo pontificato. Da una parte il ruolo di Pontefice, con tutti i passi che toccano al successore di Pietro di fronte alla Chiesa. dall'altro il volto del pastore che sta con il suo gregge, raggiungendo di persona i luoghi a lui cari, come è il santuario, affidato fin dal 1200 all'ordine degli agostiniani. Infine il filo rosso con Francesco, la visita alla sua tomba, la commozione davanti al sepolcro e la rosa bianca deposta sulla scritta 'Franciscus'. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Leone XIV: "Nuove sfide dall'IA". La visita a Genazzano e l'omaggio a Bergoglio

Papa Leone XIV: Nuove sfide sociali nell'era dell'intelligenza artificiale - "Proprio sentendomi chiamato a proseguire in questa scia, ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse sono le ragioni, però principalmente perché il Papa Leone XIII, infatti, con la storica Enciclica Rerum novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale; e oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro". 🔗Leggi su quotidiano.net

Nel suo discorso ai membri del Collegio Cardinalizio, Papa Leone XIV ha spiegato i motivi della scelta del suo nome. "Diverse sono le ragioni", ha detto, "però principalmente perché il Papa Leone XIII con la storica Enciclica Rerum Novarum affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale". E oggi, ha aggiunto, "la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del ...

Milano, 10 mag. (LaPresse) – "Oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro". Lo ha spiegato Papa Leone XIV, nel suo discorso ai membri del Collegio Cardinalizio.

