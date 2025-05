Leone XIV incontra i cardinali in Vaticano | Mi aiutate in un ruolo superiore alle mie forze Io solo un umile servitore

Il motivo della scelta del nome del Papa della Rerum Novarum: «Oggi viviamo un'altra rivoluzione industriale, con l'Intelligenza artificiale, che comporta nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro» 🔗Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Leone XIV incontra i cardinali in Vaticano: «Mi aiutate in un ruolo superiore alle mie forze. Io solo un umile servitore»

Papa Leone XIV parla ai membri del collegio cardinalizio. Il Pontefice “è un umile servitore di Dio e dei fratelli, non altro che questo. Bene lo hanno mostrato gli esempi di tanti miei Predecessori, da ultimo quello di Papa Francesco stesso, con il suo stile di piena dedizione nel servizio e sobria essenzialità nella vita, di abbandono in Dio nel tempo della missione e di serena fiducia nel momento del ritorno alla Casa del Padre”, ha detto Prevost nel suo discorso. 🔗lapresse.it

Prevost ha incontrato i porporati per un saluto finale e per condividere alcune riflessioni: “Mi aiutate in giogo superiore alle mie forze”, sulla scelta del nome: “Nome scelto per rispondere alla nuova rivoluzione dell’IA” 🔗repubblica.it

