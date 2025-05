Leone XIV il fratello John Prevost | Ha sempre aiutato i più bisognosi e gli emarginati Seguirà le orme di Papa Francesco

In una tranquilla cittadina dell’Illinois, a 40 miglia a sud-ovest di Chicago, JohnPrevost, 71 anni, ex educatore e preside di una scuola cattolica, riflette sull’incredibile ascesa di suo fratello, il Cardinale Robert Francis Prevost, ora PapaLeone XIV, il primo Pontefice americano della storia. La sorpresa è stata grande per John, che ricorda chiaramente la conversazione avuta con suo fratello prima del Conclave. «Sabato scorso, quando ero in chiesa, uno dei sacerdoti si avvicinò e mi disse che le probabilità a Las Vegas erano 18 a 1», racconta al New York Times. «Non aveva dubbi. Pensava che sarebbe stato sicuramente mio fratello», afferma. Tuttavia, quando John chiamò il cardinale Robert Prevost per esprimergli i suoi pensieri, il futuro Papa rispose con decisione: «Nessuna possibilità, non succederà». 🔗Open.online