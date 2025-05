Leone XIV ai cardinali | Questo nome perché la Chiesa deve rispondere a un’altra rivoluzione industriale e alla sfida dell’AI

Città del Vaticano, 10 maggio 2025 – Un invito a proseguire sulla scia del Concilio Vaticano II e un impegno a "raccogliere la preziosa eredità di Francesco". Papa Leone XIV incontra i cardinali nell'Aula del Sinodo e li ringrazia, a partire dal decano Giovanni Battista Re (che "merita un applauso, almeno uno se non di più") e dal camerlengo Kevin Joseph Farrell, Poi ricorda i giorni che hanno preceduto Questo momento sia quelli "dolorosi per la perdita del Santo Padre Francesco" sia quelli "impegnativi per le responsabilità affrontate insieme e al tempo stesso ricchi di grazia e di consolazione nello Spirito". "Voi, cari cardinali, siete i più stretti collaboratori del Papa, e ciò mi è di grande conforto nell'accettare un giogo chiaramente di gran lunga superiore alle mie forze, come a quelle di chiunque – dice il neo pontefice –.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sarà l’intelligenza artificiale e l’impatto che questa potrà avere sul mercato del lavoro, superiore a quello provocato dalla rivoluzione industriale, il tema della prima enciclica di Leone XIV. Lo ha fatto capire lo stesso papa Prevost la mattina di sabato 10 maggio quando ha parlato ai cardinali a porte chiuse, facendo poi diffondere il testo del suo discorso. Davanti a tutti ha spiegato di avere preso il nome di Leone in omaggio proprio all’ultimo papa che si è chiamato così: Leone XIII. 🔗open.online

Il racconto di Ladislav Nemet, arcivescovo di Belgrado: “Posti di lavoro e digitalizzazione, nel nome il programma. Finora c’era Francesco che parlava coi lupi. Adesso abbiamo un Leone, che caccerà i lupi” 🔗repubblica.it

Il nuovo Papa Leone XIV ha incontrato i Membri del Collegio Cardinalizio, esprimendo riconoscenza e fede per il cammino comune che attende la Chiesa, tra le sfide della modernità e l’eredità spirituale di Papa Francesco, spiegando anche la scelta del suo nomeQuesta mattina, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, Papa Leone XIV ha incontrato per la prima volta i Membri del Collegio Cardinalizio. 🔗.com

