Leone XIV ai cardinali in Vaticano | Sono solo un umile servitore Aiutatemi in questo compito immenso

Papa Leone XIV spiega ai cardinali di avere preso il nome da Leone XIII. L'incontro nell'Aula del Sinodo 🔗Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Leone XIV ai cardinali in Vaticano: "Sono solo un umile servitore. Aiutatemi in questo compito immenso"

Su questo argomento da altre fonti

Il motivo della scelta del nome del Papa della Rerum Novarum: «Oggi viviamo un'altra rivoluzione industriale, con l'Intelligenza artificiale, che comporta nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro» 🔗xml2.corriere.it

Non è stato solo il post su JD Vance a scatenare le reazioni di democratici e repubblicani americani. Poco dopo l’annuncio dell’elezione di Robert Francis Prevost come Papa Leone XIV, c’è chi ha rilanciato con tono polemico e accusatorio un altro post del 2015, pubblicato dallo stesso account X, in cui viene contestata la retorica anti immigrazione di Donald Trump. Ad intervenire è stata l’influencer cospirazionista di estrema destra Laura Loomer, considerata l’ombra dell’attuale Presidente americano, con un post infuocato contro Prevost: «È anti-Trump, anti-MAGA, a favore delle frontiere ... 🔗open.online

Al via la prima messa di Papa Prevost nella Cappella Sistina. Con Leone XIV concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia', la prima per Papa Leone XIV. Sono le due lingue maggiormente usate nelle messe internazionali in Vaticano ma sono anche le due principali lingue parlate dal Pontefice poliglotta, nato. 🔗feedpress.me

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Leone XIV, dall'eredità di Francesco al Concilio vaticano II: il discorso integrale di oggi ai cardinali - Il discorso integrale che Leone XIV ha pronunciato incontrando in Vaticano i cardinali. Dalla «preziosa eredità" di ... 🔗msn.com

Vaticano, il Papa incontra i cardinali: Prevost spiega perché ha scelto il nome Leone XIV - Il nuovo Papa ha incontrato i cardinali sabato, in attesa del primo Regina Coeli domenica. Uno dei cardinali rivela che Robert Francis Prevost ha raccolto oltre 100 voti allo scrutinio in cui è stato ... 🔗msn.com

Papa Prevost incontra i cardinali: "Perché Leone XIV", il vero motivo del nome - Incontro con i cardinali per Papa Prevost, che per due ore ha incontrato i porprorati nell'Aula nuova del Sinodo in Vaticano. Prima di lasciare ... 🔗iltempo.it